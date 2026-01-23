BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Mia Ko je 0.00274USD. Trhová kapitalizácia MIA je --USD. Sledujte aktualizácie cien MIA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Mia Ko kurz (MIA)

1 MIA na USD aktuálnu cenu:

$0.00274
$0.00274
-8.14%1D
USD
Mia Ko (MIA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2026-01-23 05:37:00 (UTC+8)

Dnešná cena Mia Ko

Aktuálna dnešná cena Mia Ko (MIA) je $ 0.00274, s 8.14% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MIA na USD konverzný kurz je $ 0.00274 za MIA.

Mia Ko sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MIA. Počas posledných 24 hodín sa MIAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0026 (low) do $ 0.003676 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa MIA zmenilo o +0.51% za poslednú hodinu a o -7.66% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.18K.

Mia Ko (MIA) informácie o trhu

--
----

$ 54.18K
$ 54.18K

$ 0.00
$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Mia Ko je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.18K. Počet coinov v obehu MIA je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Mia Ko v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0026
$ 0.0026
24 hod Low
$ 0.003676
$ 0.003676
24 hod High

$ 0.0026
$ 0.0026

$ 0.003676
$ 0.003676

--
----

--
----

+0.51%

-8.14%

-7.66%

-7.66%

Mia Ko (MIA) história cien USD

Sledujte zmeny cien Mia Ko za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0002428-8.14%
30 dní$ +0.00174+174.00%
60 dní$ +0.00174+174.00%
90 dní$ +0.00174+174.00%
Mia Ko dnešná zmena ceny

Dnes MIA zaznamenal zmenu o $ -0.0002428 (-8.14%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Mia Ko zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.00174 (+174.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Mia Ko zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MIA zmenu o $ +0.00174 (+174.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Mia Ko zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00174 (+174.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Mia Ko (MIA)?

Pozrite si Mia Kostránku histórie cien.

Cenové predikcie pre Mia Ko

Cenová predikcia Mia Ko (MIA) pre rok 2030 (o 4 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MIA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Mia Ko (MIA) Cenová predikcia pre 2040 (o 14 roky)

V roku 2040 by cena Mia Ko mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Ako nakupovať a investovať Mia Ko

Ste pripravení začať s Mia Ko? Nákup MIA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Mia Ko. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Mia Ko (MIA) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.
Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Mia Ko sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Mia Ko (MIA)

Čo môžete urobiť s Mia Ko

Vlastníctvo Mia Ko vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

  • Preskúmajte spotový trh MEXC

    Preskúmajte spotový trh MEXC

    Obchodujte s viac ako 2,800 tokenmi s veľmi nízkymi poplatkami.

    Obchodovanie s futures

    Obchodovanie s futures

    Obchodujte s až 500-násobnou pákou a vysokou likviditou.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Vkladajte tokeny a získavajte úžasné airdropy.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Kupujte a predávajte nové tokeny ešte pred ich oficiálnym uvedením na burzu.

Čo je Mia Ko (MIA)

Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.

Mia Ko Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Mia Ko zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Mia Ko

Posledná aktualizácia stránky: 2026-01-23 05:37:00 (UTC+8)

Mia Ko (MIA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
01-22 19:16:51Aktualizácie odvetvia
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Aktualizácie odvetvia
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Aktualizácie odvetvia
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Aktualizácie odvetvia
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Aktualizácie odvetvia
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Aktualizácie odvetvia
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

Mia Ko Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025
Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025
Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Mia Ko

MIA USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície MIA s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s MIA USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Mia Ko (MIA) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Mia Ko a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
MIA/USDT
$0.00274
$0.00274
-7.99%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.01071

$0.03060

$0.02172

$0.01104

$0.02172

$0.01071

$0.0000000000064

$0.03060

$0.0002729

