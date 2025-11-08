Aktuálna dnešná cena Echo je 0.02943USD. Trhová kapitalizácia ECHO je --USD. Sledujte aktualizácie cien ECHO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Echo je 0.02943USD. Trhová kapitalizácia ECHO je --USD. Sledujte aktualizácie cien ECHO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Echo (ECHO) je $ 0.02943, s 0.34% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ECHO na USD konverzný kurz je $ 0.02943 za ECHO.
Echo sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ECHO. Počas posledných 24 hodín sa ECHOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02736 (low) do $ 0.03156 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa ECHO zmenilo o -0.55% za poslednú hodinu a o -18.44% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 74.31K.
Echo (ECHO) informácie o trhu
--
----
$ 74.31K
$ 74.31K$ 74.31K
$ 29.43M
$ 29.43M$ 29.43M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
APTOS
Aktuálna trhová kapitalizácia Echo je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 74.31K. Počet coinov v obehu ECHO je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 29.43M.
História cien Echo v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02736
$ 0.02736$ 0.02736
24 hod Low
$ 0.03156
$ 0.03156$ 0.03156
24 hod High
$ 0.02736
$ 0.02736$ 0.02736
$ 0.03156
$ 0.03156$ 0.03156
--
----
--
----
-0.55%
+0.34%
-18.44%
-18.44%
Echo (ECHO) história cien USD
Sledujte zmeny cien Echo za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000997
+0.34%
30 dní
$ -0.0102
-25.74%
60 dní
$ -0.00198
-6.31%
90 dní
$ +0.00441
+17.62%
Echo dnešná zmena ceny
Dnes ECHO zaznamenal zmenu o $ +0.0000997 (+0.34%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Echo zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0102 (-25.74%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Echo zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ECHO zmenu o $ -0.00198 (-6.31%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Echo zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00441 (+17.62%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Echo (ECHO)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Echo, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Echo?
Several key factors influence Echo (ECHO) cryptocurrency prices:
Partnership Announcements: Strategic alliances and integrations can create positive price momentum.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.
Economic Factors: Global economic conditions and inflation rates affect crypto investments overall.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Echo?
People want to know Echo (ECHO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre Echo
Cenová predikcia Echo (ECHO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ECHO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Echo (ECHO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Echo mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Echo v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ECHO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Echo Cenové predikcie.
O Echo
ECHO is a blockchain-based platform designed to facilitate the creation and execution of smart contracts. It operates using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which aims to provide a balance of speed, security, and decentralization. ECHO's primary purpose is to enable developers to build decentralized applications (dApps) with high transaction speeds and robust security. It also supports the issuance of custom tokens, allowing for a wide range of potential uses within its ecosystem. The platform is built with a focus on scalability and interoperability, aiming to provide a foundation for a diverse range of blockchain applications and services.
Ako nakupovať a investovať Echo
Ste pripravení začať s Echo? Nákup ECHO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Echo sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Echo
Vlastníctvo Echo vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Čo je Echo (ECHO)
Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.
Echo Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Echo zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Echo rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Echo podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíEcho?
Dnešná cena Echo je $ 0.02943. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Echo stále dobrou investíciou?
Echo zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ECHO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Echo?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Echo v hodnote $ 74.31K.
Aká je aktuálna cena Echo?
Živá cena ECHO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Echo vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ECHO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Echo?
Cenu ECHO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,926.81
+2.10%
ETH
3,434.09
+4.14%
SOL
163.4
+5.14%
COAI
1.2082
+10.57%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ECHO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ECHO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Echo pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Echo v tomto roku?
Cena Echo by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Echo (ECHO).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:35:34 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.