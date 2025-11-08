BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Echo je 0.02943USD. Trhová kapitalizácia ECHO je --USD. Sledujte aktualizácie cien ECHO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Echo Logo

Echo kurz (ECHO)

1 ECHO na USD aktuálnu cenu:

$0.02943
+0.34%1D
USD
Echo (ECHO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:35:34 (UTC+8)

Dnešná cena Echo

Aktuálna dnešná cena Echo (ECHO) je $ 0.02943, s 0.34% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ECHO na USD konverzný kurz je $ 0.02943 za ECHO.

Echo sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ECHO. Počas posledných 24 hodín sa ECHOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02736 (low) do $ 0.03156 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ECHO zmenilo o -0.55% za poslednú hodinu a o -18.44% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 74.31K.

Echo (ECHO) informácie o trhu

$ 74.31K
$ 29.43M
1,000,000,000
APTOS

Aktuálna trhová kapitalizácia Echo je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 74.31K. Počet coinov v obehu ECHO je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 29.43M.

História cien Echo v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02736
24 hod Low
$ 0.03156
24 hod High

$ 0.02736
$ 0.03156
-0.55%

+0.34%

-18.44%

-18.44%

Echo (ECHO) história cien USD

Sledujte zmeny cien Echo za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000997+0.34%
30 dní$ -0.0102-25.74%
60 dní$ -0.00198-6.31%
90 dní$ +0.00441+17.62%
Echo dnešná zmena ceny

Dnes ECHO zaznamenal zmenu o $ +0.0000997 (+0.34%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Echo zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0102 (-25.74%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Echo zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ECHO zmenu o $ -0.00198 (-6.31%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Echo zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00441 (+17.62%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Echo (ECHO)?

Pozrite si Echostránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Echo

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Echo, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Echo?

Several key factors influence Echo (ECHO) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ECHO pricing.

Trading Volume: Higher trading activity typically increases price volatility and liquidity.

Technology Updates: Platform developments, upgrades, and new features can drive price movements.

Adoption Rate: Increased usage of Echo's blockchain platform and services boosts demand.

Regulatory News: Government policies and regulations affecting cryptocurrencies impact investor behavior.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, ECHO often follows Bitcoin's price trends.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and circulating supply affect price pressure.

Partnership Announcements: Strategic alliances and integrations can create positive price momentum.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.

Economic Factors: Global economic conditions and inflation rates affect crypto investments overall.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Echo?

People want to know Echo (ECHO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre Echo

Cenová predikcia Echo (ECHO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ECHO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Echo (ECHO) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Echo mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Echo v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ECHO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Echo Cenové predikcie.

O Echo

ECHO is a blockchain-based platform designed to facilitate the creation and execution of smart contracts. It operates using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which aims to provide a balance of speed, security, and decentralization. ECHO's primary purpose is to enable developers to build decentralized applications (dApps) with high transaction speeds and robust security. It also supports the issuance of custom tokens, allowing for a wide range of potential uses within its ecosystem. The platform is built with a focus on scalability and interoperability, aiming to provide a foundation for a diverse range of blockchain applications and services.

Ako nakupovať a investovať Echo

Ste pripravení začať s Echo? Nákup ECHO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Echo. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Echo (ECHO) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Echo sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Echo (ECHO)

Čo môžete urobiť s Echo

Vlastníctvo Echo vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Echo (ECHO) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Zadávateľ
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
Zadávateľ
Prijímateľ

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Echo (ECHO)

Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.

Echo Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Echo zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Echo webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Echo

Akú hodnotu bude mať 1 Echo v roku 2030?
Ak by hodnota Echo rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Echo podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Echo (ECHO) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Pozrite si viac informácií o Echo

ECHO USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ECHO s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ECHO USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Echo (ECHO) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Echo a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ECHO/USDT
$0.02943
$0.02943
+0.30%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

