Aktuálna dnešná cena Cope je 0.0004528USD. Trhová kapitalizácia COPE je --USD. Sledujte aktualizácie cien COPE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$0.0004528
Cope (COPE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:30:36 (UTC+8)

Dnešná cena Cope

Aktuálna dnešná cena Cope (COPE) je $ 0.0004528, s 16.31% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny COPE na USD konverzný kurz je $ 0.0004528 za COPE.

Cope sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- COPE. Počas posledných 24 hodín sa COPEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000351 (low) do $ 0.000459 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa COPE zmenilo o +7.91% za poslednú hodinu a o +16.46% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 52.39K.

Cope (COPE) informácie o trhu

$ 52.39K
$ 52.39K

$ 0.00
$ 0.00

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Cope je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 52.39K. Počet coinov v obehu COPE je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Cope v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000351
$ 0.000459
$ 0.000459
24 hod High

$ 0.000459
$ 0.000459$ 0.000459

+7.91%

+16.31%

+16.46%

+16.46%

Cope (COPE) história cien USD

Sledujte zmeny cien Cope za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000063496+16.31%
30 dní$ -0.0002429-34.92%
60 dní$ -0.0022542-83.28%
90 dní$ -0.0010472-69.82%
Cope dnešná zmena ceny

Dnes COPE zaznamenal zmenu o $ +0.000063496 (+16.31%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Cope zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0002429 (-34.92%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Cope zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal COPE zmenu o $ -0.0022542 (-83.28%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Cope zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0010472 (-69.82%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Cope (COPE)?

Pozrite si Copestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Cope

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Cope, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Cope?

Several key factors influence COPE token prices:

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence affect COPE valuations.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements create price volatility.

Development Progress: Project updates, partnerships, roadmap milestones, and technical improvements influence investor perception.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact market accessibility.

Competition: Performance relative to similar projects affects relative valuation and market positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Cope?

People want to know Cope (COPE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre Cope

Cenová predikcia Cope (COPE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena COPE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Cope (COPE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Cope mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Sprievodca – ako kúpiť Cope (COPE)

Čo je Cope (COPE)

Cope originates from the internet self-deprecating meme “cope,” leveraging self-mockery and KOL promotion to generate attention.

Cope Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Cope zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

