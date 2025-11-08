Aktuálna dnešná cena ALKIMI je 0.02764USD. Trhová kapitalizácia ALKIMI je --USD. Sledujte aktualizácie cien ALKIMI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ALKIMI je 0.02764USD. Trhová kapitalizácia ALKIMI je --USD. Sledujte aktualizácie cien ALKIMI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena ALKIMI (ALKIMI) je $ 0.02764, s 1.02% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ALKIMI na USD konverzný kurz je $ 0.02764 za ALKIMI.
ALKIMI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ALKIMI. Počas posledných 24 hodín sa ALKIMIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.027 (low) do $ 0.02764 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa ALKIMI zmenilo o +0.39% za poslednú hodinu a o -6.56% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 15.48K.
ALKIMI (ALKIMI) informácie o trhu
SUI
Aktuálna trhová kapitalizácia ALKIMI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 15.48K. Počet coinov v obehu ALKIMI je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien ALKIMI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
+0.39%
+1.02%
-6.56%
-6.56%
ALKIMI (ALKIMI) história cien USD
Sledujte zmeny cien ALKIMI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0002791
+1.02%
30 dní
$ -0.02072
-42.85%
60 dní
$ -0.04506
-61.99%
90 dní
$ -0.01236
-30.90%
ALKIMI dnešná zmena ceny
Dnes ALKIMI zaznamenal zmenu o $ +0.0002791 (+1.02%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
ALKIMI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02072 (-42.85%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
ALKIMI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ALKIMI zmenu o $ -0.04506 (-61.99%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
ALKIMI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01236 (-30.90%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ALKIMI (ALKIMI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ALKIMI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny ALKIMI?
Several key factors influence ALKIMI token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume directly impact price movements.
Partnerships: Strategic alliances with advertising agencies and brands boost credibility.
Technology Updates: Protocol improvements and new features enhance token value proposition.
Regulatory Environment: Advertising and crypto regulations impact market access.
Competition: Performance relative to other advertising-focused blockchain projects.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ALKIMI?
People want to know ALKIMI price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Investors monitor real-time prices to time their entries and exits effectively. Price movements help assess investment gains or losses. Many also watch for technical patterns or news that could impact future value.
Cenové predikcie pre ALKIMI
Cenová predikcia ALKIMI (ALKIMI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ALKIMI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ALKIMI (ALKIMI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena ALKIMI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ALKIMI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ALKIMI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ALKIMI Cenové predikcie.
O ALKIMI
ALKIMI (ALKIMI) is a decentralized advertising exchange built on the Ethereum blockchain. It aims to bring transparency, efficiency, and fairness to the digital advertising industry by leveraging blockchain technology. ALKIMI uses a token-based model to incentivize participants and align their interests with the overall health of the advertising ecosystem. The platform's native token, ALKIMI, is used for governance, allowing token holders to vote on key decisions and influence the direction of the project. With its innovative approach, ALKIMI seeks to address the challenges of fraud, privacy, and consent in the digital advertising space.
Ako nakupovať a investovať ALKIMI
Ste pripravení začať s ALKIMI? Nákup ALKIMI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ALKIMI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ALKIMI (ALKIMI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ALKIMI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s ALKIMI
Vlastníctvo ALKIMI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Čo je ALKIMI (ALKIMI)
Alkimi bridges traditional advertising with DeFi (AdFi), creating a decentralised protocol where digital ad spend becomes a yield-generating asset. Built for enterprise scale on Sui, ALKIMI rewards holders through protocol fees, staking, and liquidity provision.
ALKIMI Zdroj
Pre hlbšie pochopenie ALKIMI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota ALKIMI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ALKIMI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíALKIMI?
Dnešná cena ALKIMI je $ 0.02764. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je ALKIMI stále dobrou investíciou?
ALKIMI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ALKIMI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s ALKIMI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo ALKIMI v hodnote $ 15.48K.
Aká je aktuálna cena ALKIMI?
Živá cena ALKIMI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu ALKIMI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ALKIMI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu ALKIMI?
Cenu ALKIMI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,913.68
+2.09%
ETH
3,429.17
+3.99%
SOL
163.24
+5.03%
COAI
1.2078
+10.53%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ALKIMI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ALKIMI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena ALKIMI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena ALKIMI v tomto roku?
Cena ALKIMI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu ALKIMI (ALKIMI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:21:18 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.