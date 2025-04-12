Цена Zeus Network zBTC (ZBTC)
Текущая цена Zeus Network zBTC (ZBTC) сегодня составляет 82,859 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 6.59M USD. Цена ZBTC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Zeus Network zBTC:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Zeus Network zBTC в течение дня составляет +3.13%
- Оборотное предложение составляет 79.52 USD
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За сегодня изменение цены Zeus Network zBTC на USD составило $ +2,512.19.
За последние 30 дней изменение цены Zeus Network zBTC на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Zeus Network zBTC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Zeus Network zBTC на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +2,512.19
|+3.13%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Zeus Network zBTC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.42%
+3.13%
-2.20%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.
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