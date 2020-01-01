Токеномика Zeus Network zBTC (ZBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Zeus Network zBTC (ZBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zeus Network zBTC (ZBTC) zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets. Официальный сайт: https://btc.apollodex.io/ Купить ZBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Zeus Network zBTC (ZBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zeus Network zBTC (ZBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,17M $ 31,17M $ 31,17M Общее предложение: $ 289,36 $ 289,36 $ 289,36 Оборотное предложение: $ 289,36 $ 289,36 $ 289,36 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,17M $ 31,17M $ 31,17M Исторический максимум: $ 111 881 $ 111 881 $ 111 881 Исторический минимум: $ 74 576 $ 74 576 $ 74 576 Текущая цена: $ 107 720 $ 107 720 $ 107 720 Узнайте больше о цене Zeus Network zBTC (ZBTC)

Токеномика Zeus Network zBTC (ZBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zeus Network zBTC (ZBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZBTC, изучите текущую цену ZBTC!

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