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Цена Wrapped Flow (WFLOW)

USD

График цены Wrapped Flow (WFLOW) в реальном времени

$0.714286
$0.714286$0.714286
+6.50%(1D)

Цена Wrapped Flow (WFLOW) сегодня

Текущая цена Wrapped Flow (WFLOW) сегодня составляет 0.714286 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WFLOW к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped Flow:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 339.09K USD
- Изменение цены Wrapped Flow в течение дня составляет +6.58%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Wrapped Flow (WFLOW) - USD

За сегодня изменение цены Wrapped Flow на USD составило $ +0.04408101.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Flow на USD составило $ -0.1752927129.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Flow на USD составило $ +0.1420487711.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Flow на USD составило $ +0.1520435301282213.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.04408101+6.58%
30 дней$ -0.1752927129-24.54%
60 дней$ +0.1420487711+19.89%
90 дней$ +0.1520435301282213+27.04%

Анализ цен Wrapped Flow (WFLOW)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped Flow: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.667915
$ 0.667915$ 0.667915

$ 0.744848
$ 0.744848$ 0.744848

$ 7.99
$ 7.99$ 7.99

-1.25%

+6.58%

-7.88%

Рыночная информация Wrapped Flow (WFLOW)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 339.09K
$ 339.09K$ 339.09K

0.00
0.00 0.00

Что такое Wrapped Flow (WFLOW)

WFLOW is the wrapped version of the FLOW token. Backed 1:1 by FLOW held in Anchorage custody, WFLOW is minted by wrapped.com.

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Источник Wrapped Flow (WFLOW)

Официальный веб-сайт

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WFLOW на местную валюту

1 WFLOW к AUD
A$1.15000046
1 WFLOW к GBP
0.58571452
1 WFLOW к EUR
0.69285742
1 WFLOW к USD
$0.714286
1 WFLOW к MYR
RM3.214287
1 WFLOW к TRY
25.33572442
1 WFLOW к JPY
¥112.8214737
1 WFLOW к RUB
73.70002948
1 WFLOW к INR
61.8214533
1 WFLOW к IDR
Rp11,709.60468384
1 WFLOW к PHP
41.93573106
1 WFLOW к EGP
￡E.36.02858584
1 WFLOW к BRL
R$4.3214303
1 WFLOW к CAD
C$1.02142898
1 WFLOW к BDT
86.87860618
1 WFLOW к NGN
1,109.13615794
1 WFLOW к UAH
30.22144066
1 WFLOW к VES
Bs37.857158
1 WFLOW к PKR
Rs199.24293684
1 WFLOW к KZT
379.12872308
1 WFLOW к THB
฿24.7857242
1 WFLOW к TWD
NT$23.56429514
1 WFLOW к CHF
Fr0.65000026
1 WFLOW к HKD
HK$5.55714508
1 WFLOW к MAD
.د.م7.19286002