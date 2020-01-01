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Топ токенов категории Экосистема Flow EVM по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Flow EVM. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0,9961
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 1,30B
$ 190,70K
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1,004
+0,52%
+0,01%
+0,42%
$ 34,17M
$ 3,53M
3
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1.873,58
+0,01%
-0,02%
-0,04%
$ 13,91M
$ 430,86K
4
Froth
Froth
FROTH
$ 0,00100831
+0,71%
+0,06%
+5,56%
$ 986,92K
$ 3,18K
5
ayFLOW
ayFLOW
AYFLOW
$ 0,03783834
+0,48%
+0,04%
+17,19%
$ 790,23K
$ 73,63
6
BETA
BETA
BETA
$ 0,00011527
+0,58%
+0,11%
+216,76%
$ 115,17K
$ 294,21
7
Wrapped Flow
Wrapped Flow
WFLOW
$ 0,03056419
+0,29%
+0,04%
+16,95%
$ 29,02K
$ 195,64K
8
TSHOT Token
TSHOT Token
TSHOT
$ 0,227914
+0,31%
+0,04%
+0,55%
$ 12,01K
$ 28,54

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Flow EVM и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Flow EVM представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 8 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.35B.
Какой токен из категории Экосистема Flow EVM демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Flow EVM, отслеживаемых на MEXC, BETA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.11% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Flow EVM находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 8 токенов категории Экосистема Flow EVM, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Flow EVM относятся USDF, USDC.E, WETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Flow EVM?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Flow EVM составляет примерно $1.35B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Flow EVM, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.