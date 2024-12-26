Цена US Degen Index 6900 (DXY)
Текущая цена US Degen Index 6900 (DXY) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 574.38K USD. Цена DXY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка US Degen Index 6900:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 8.95K USD
- Изменение цены US Degen Index 6900 в течение дня составляет -11.52%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены US Degen Index 6900 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены US Degen Index 6900 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены US Degen Index 6900 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены US Degen Index 6900 на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-11.52%
|30 дней
|$ 0
|+8.50%
|60 дней
|$ 0
|-19.03%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен US Degen Index 6900: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.45%
-11.52%
-43.43%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets.
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