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Топ токенов категории Экосистема Curve по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Curve. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Curve
Curve
CRV
$ 0.2565
+5.11%
+8.64%
+26.34%
$ 392.83M
$ 3.17M
2
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.715
+2.30%
+8.29%
+25.78%
$ 170.43M
$ 57.43K
3
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3115
+0.45%
-3.61%
+16.43%
$ 27.57M
$ 194.39K
4
Savings crvUSD
Savings crvUSD
SCRVUSD
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 17.07M
$ 1.26M
5
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01261036
0.00%
0.00%
+0.16%
$ 15.92M
$ 41.13
6
Origin
Origin
OGN
$ 0.01669
-0.06%
+0.12%
+8.64%
$ 11.10M
$ 3.36M
7
Citrea
Citrea
CTR
$ 0.007822
-0.15%
-4.47%
+6.67%
$ 9.41M
$ 7.68M
8
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.082335
-0.06%
+0.00%
+2.45%
$ 5.62M
$ 4.98K
9
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00033333
-0.22%
-0.02%
-6.42%
$ 3.33M
$ 15.10
10
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00774247
0.00%
-0.01%
+3.49%
$ 755.05K
$ 88.91
11
CLever
CLever
CLEV
$ 1.36
0.00%
+0.03%
+8.80%
$ 193.91K
$ 2.03K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Curve и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Curve представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 11 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $654.24M.
Какой токен из категории Экосистема Curve демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Curve, отслеживаемых на MEXC, CRV продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 8.64% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Curve находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 11 токенов категории Экосистема Curve, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Curve относятся CRV, CVX, FRAX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Curve?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Curve составляет примерно $654.24M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Curve, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.