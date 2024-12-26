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Цена Somnium Space CUBEs (CUBE)

USD

График цены Somnium Space CUBEs (CUBE) в реальном времени

$0.795473
$0.795473$0.795473
-0.60%(1D)

Цена Somnium Space CUBEs (CUBE) сегодня

Текущая цена Somnium Space CUBEs (CUBE) сегодня составляет 0.795473 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 11.80M USD. Цена CUBE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Somnium Space CUBEs:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 10.18K USD
- Изменение цены Somnium Space CUBEs в течение дня составляет -0.61%
- Оборотное предложение составляет 14.84M USD

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Ценовые показатели Somnium Space CUBEs (CUBE) - USD

За сегодня изменение цены Somnium Space CUBEs на USD составило $ -0.0049081577386099.
За последние 30 дней изменение цены Somnium Space CUBEs на USD составило $ +0.1709379997.
За последние 60 дней изменение цены Somnium Space CUBEs на USD составило $ +0.8636879120.
За последние 90 дней изменение цены Somnium Space CUBEs на USD составило $ +0.3200080877940747.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0049081577386099-0.61%
30 дней$ +0.1709379997+21.49%
60 дней$ +0.8636879120+108.58%
90 дней$ +0.3200080877940747+67.30%

Анализ цен Somnium Space CUBEs (CUBE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Somnium Space CUBEs: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.78972
$ 0.78972$ 0.78972

$ 0.809225
$ 0.809225$ 0.809225

$ 28.12
$ 28.12$ 28.12

+0.14%

-0.61%

+6.91%

Рыночная информация Somnium Space CUBEs (CUBE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 11.80M
$ 11.80M$ 11.80M

$ 10.18K
$ 10.18K$ 10.18K

14.84M
14.84M 14.84M

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Источник Somnium Space CUBEs (CUBE)

Официальный веб-сайт

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