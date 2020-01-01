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Топ токенов категории Дополненная реальность по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Дополненная реальность. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Mossland
Mossland
MOC
$ 0,01698886
-0,02%
-0,00%
-2,11%
$ 7,64M
$ 15,82K
2
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0,004281
-4,82%
-4,53%
-0,45%
$ 5,56M
$ 2,51M
3
Infinity Rising
Infinity Rising
RISE
$ 0,00156354
-0,44%
-0,02%
-0,21%
$ 4,69M
$ 853,76
4
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0,061362
-0,08%
-0,03%
-2,41%
$ 2,46M
$ 3,07
5
OVR
OVR
OVR
$ 0,02605
0,00%
-1,62%
+2,72%
$ 1,33M
$ 2,25M
6
Spheroid Universe
Spheroid Universe
SPH
$ 8,621E-5
+0,12%
+34,50%
+22,60%
$ 227,71K
--
7
Arcona
Arcona
ARCONA
$ 0,00166853
0,00%
--
-60,05%
$ 25,33K
$ 2,33
8
BangChain AI
BangChain AI
BANGCHAIN
$ 1,552E-5
0,00%
+3,20%
+1,64%
$ 15,52K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Дополненная реальность и почему они так популярны?
Токены категории Дополненная реальность представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 8 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $21.94M.
Какой токен из категории Дополненная реальность демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Дополненная реальность, отслеживаемых на MEXC, SPH продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 34.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Дополненная реальность находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 8 токенов категории Дополненная реальность, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Дополненная реальность относятся MOC, AUKI, RISE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Дополненная реальность?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Дополненная реальность составляет примерно $21.94M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Дополненная реальность, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.