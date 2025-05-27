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Цена Sanctum Infinity (INF)

USD

График цены Sanctum Infinity (INF) в реальном времени

$232,71
$232,71$232,71
-1,00%(1D)

Цена Sanctum Infinity (INF) сегодня

Текущая цена Sanctum Infinity (INF) сегодня составляет 232,95 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 50,77M USD. Цена INF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Sanctum Infinity:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Sanctum Infinity в течение дня составляет -0,90%
- Оборотное предложение составляет 218,18K USD

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Ценовые показатели Sanctum Infinity (INF) - USD

За сегодня изменение цены Sanctum Infinity на USD составило $ -2,1188050989912.
За последние 30 дней изменение цены Sanctum Infinity на USD составило $ +47,1919428000.
За последние 60 дней изменение цены Sanctum Infinity на USD составило $ +82,1768629950.
За последние 90 дней изменение цены Sanctum Infinity на USD составило $ +51,97579759375703.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -2,1188050989912-0,90%
30 дней$ +47,1919428000+20,26%
60 дней$ +82,1768629950+35,28%
90 дней$ +51,97579759375703+28,72%

Анализ цен Sanctum Infinity (INF)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Sanctum Infinity: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 227,47
$ 227,47$ 227,47

$ 236,63
$ 236,63$ 236,63

$ 363,89
$ 363,89$ 363,89

+0,04%

-0,90%

+5,22%

Рыночная информация Sanctum Infinity (INF)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 50,77M
$ 50,77M$ 50,77M

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218,18K
218,18K 218,18K

Что такое Sanctum Infinity (INF)

Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc.

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Источник Sanctum Infinity (INF)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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INF на местную валюту

1 INF к VND
5 973 070,95
1 INF к AUD
A$358,743
1 INF к GBP
170,0535
1 INF к EUR
204,996
1 INF к USD
$232,95
1 INF к MYR
RM985,3785
1 INF к TRY
9 080,391
1 INF к JPY
¥33 477,2445
1 INF к RUB
18 605,7165
1 INF к INR
19 891,6005
1 INF к IDR
Rp3 818 851,848
1 INF к PHP
12 940,3725
1 INF к EGP
￡E.11 603,2395
1 INF к BRL
R$1 323,156
1 INF к CAD
C$319,1415
1 INF к BDT
28 380,2985
1 INF к NGN
368 589,7965
1 INF к UAH
9 686,061
1 INF к VES
Bs21 897,3
1 INF к PKR
Rs65 601,0495
1 INF к KZT
118 608,822
1 INF к THB
฿7 617,465
1 INF к TWD
NT$6 995,4885
1 INF к AED
د.إ854,9265
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Fr191,019
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