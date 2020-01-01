Токеномика Sanctum Infinity (INF)

Токеномика Sanctum Infinity (INF)

Откройте для себя ключевую информацию о Sanctum Infinity (INF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sanctum Infinity (INF)

Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc.

Официальный сайт:
https://sanctum.so
Whitepaper:
https://blog.sanctum.so/docs

Токеномика и анализ цен Sanctum Infinity (INF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sanctum Infinity (INF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 45,77M
$ 45,77M$ 45,77M
Общее предложение:
$ 668,26K
$ 668,26K$ 668,26K
Оборотное предложение:
$ 218,18K
$ 218,18K$ 218,18K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 140,20M
$ 140,20M$ 140,20M
Исторический максимум:
$ 363,89
$ 363,89$ 363,89
Исторический минимум:
$ 8,97
$ 8,97$ 8,97
Текущая цена:
$ 210,0
$ 210,0$ 210,0

Токеномика Sanctum Infinity (INF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sanctum Infinity (INF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INF, изучите текущую цену INF!

Прогноз цены INF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.