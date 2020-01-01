Токеномика Sanctum Infinity (INF) Откройте для себя ключевую информацию о Sanctum Infinity (INF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sanctum Infinity (INF) Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc. Официальный сайт: https://sanctum.so Whitepaper: https://blog.sanctum.so/docs Купить INF сейчас!

Токеномика и анализ цен Sanctum Infinity (INF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sanctum Infinity (INF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 45,77M $ 45,77M $ 45,77M Общее предложение: $ 668,26K $ 668,26K $ 668,26K Оборотное предложение: $ 218,18K $ 218,18K $ 218,18K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 140,20M $ 140,20M $ 140,20M Исторический максимум: $ 363,89 $ 363,89 $ 363,89 Исторический минимум: $ 8,97 $ 8,97 $ 8,97 Текущая цена: $ 210,0 $ 210,0 $ 210,0 Узнайте больше о цене Sanctum Infinity (INF)

Токеномика Sanctum Infinity (INF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sanctum Infinity (INF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INF, изучите текущую цену INF!

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