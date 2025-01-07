Цена Relend USDC (REUSDC)
Текущая цена Relend USDC (REUSDC) сегодня составляет 1.028 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 17.64M USD. Цена REUSDC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Relend USDC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Relend USDC в течение дня составляет +0.01%
- Оборотное предложение составляет 17.16M USD
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За сегодня изменение цены Relend USDC на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Relend USDC на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Relend USDC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Relend USDC на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.01%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Relend USDC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.07%
+0.01%
+0.30%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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₺36.32952
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¥162.0128
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₽109.49228
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Rp16,580.64284
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Bs54.484
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Rs287.55216
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₸545.64184
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