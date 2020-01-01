Токеномика Relend USDC (REUSDC) Откройте для себя ключевую информацию о Relend USDC (REUSDC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Relend USDC (REUSDC) Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Официальный сайт: https://relend.network/ Купить REUSDC сейчас!

Токеномика и анализ цен Relend USDC (REUSDC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Relend USDC (REUSDC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 84,63M $ 84,63M $ 84,63M Общее предложение: $ 79,50M $ 79,50M $ 79,50M Оборотное предложение: $ 79,50M $ 79,50M $ 79,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 84,63M $ 84,63M $ 84,63M Исторический максимум: $ 9,28 $ 9,28 $ 9,28 Исторический минимум: $ 0,862011 $ 0,862011 $ 0,862011 Текущая цена: $ 1,065 $ 1,065 $ 1,065 Узнайте больше о цене Relend USDC (REUSDC)

Токеномика Relend USDC (REUSDC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Relend USDC (REUSDC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REUSDC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REUSDC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REUSDC, изучите текущую цену REUSDC!

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