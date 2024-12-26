Цена RecTime (RTIME)
Текущая цена RecTime (RTIME) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 840.31K USD. Цена RTIME к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка RecTime:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 7.86K USD
- Изменение цены RecTime в течение дня составляет +0.66%
- Оборотное предложение составляет 40.57T USD
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За сегодня изменение цены RecTime на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены RecTime на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены RecTime на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены RecTime на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.66%
|30 дней
|$ 0
|+0.49%
|60 дней
|$ 0
|-8.13%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен RecTime: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.24%
+0.66%
-0.19%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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