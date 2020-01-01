Токеномика RecTime (RTIME) Откройте для себя ключевую информацию о RecTime (RTIME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RecTime (RTIME) The world and technology are constantly evolving, and we've seen how the world of We have seen how the world of streaming is being dominated by centralized being dominated by centralized companies that limit the growth of young and abusing commissions with the most successful influencers. with the most successful influencers. At RecTime, we will use our token to build an ecosystem around our platform ecosystem around our platform to empower the streamers who work with us. streamers who work with us. Our goal as a decentralized as a decentralized company is to create a platform that is easy and accessible accessible platform, so that not only crypto-savvy investors can use it. investors with cryptographic knowledge can use it, but also people outside the but also people outside the Blockchain technology world can work with RecTime can work with RecTime in a simple way. Официальный сайт: https://www.rectime.io Whitepaper: Https://www.rectime.io Купить RTIME сейчас!

Токеномика и анализ цен RecTime (RTIME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RecTime (RTIME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 411,01K $ 411,01K $ 411,01K Общее предложение: $ 40,57T $ 40,57T $ 40,57T Оборотное предложение: $ 40,57T $ 40,57T $ 40,57T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 411,01K $ 411,01K $ 411,01K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене RecTime (RTIME)

Токеномика RecTime (RTIME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RecTime (RTIME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RTIME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RTIME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RTIME, изучите текущую цену RTIME!

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