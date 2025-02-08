Цена RAT Escape (RAT)
Текущая цена RAT Escape (RAT) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 903.90K USD. Цена RAT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка RAT Escape:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 122.69K USD
- Изменение цены RAT Escape в течение дня составляет -11.71%
- Оборотное предложение составляет 999.94M USD
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За сегодня изменение цены RAT Escape на USD составило $ -0.000119905707228627.
За последние 30 дней изменение цены RAT Escape на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены RAT Escape на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены RAT Escape на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000119905707228627
|-11.71%
|30 дней
|$ 0
|-81.10%
|60 дней
|$ 0
|-72.75%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен RAT Escape: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.17%
-11.71%
-53.60%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels.
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