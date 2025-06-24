Цена Raini Studios Token (RST)
Текущая цена Raini Studios Token (RST) сегодня составляет 0,00134333 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 760,15K USD. Цена RST к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Raini Studios Token:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Raini Studios Token в течение дня составляет +9,73%
- Оборотное предложение составляет 565,02M USD
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За сегодня изменение цены Raini Studios Token на USD составило $ +0,00011916.
За последние 30 дней изменение цены Raini Studios Token на USD составило $ -0,0005597446.
За последние 60 дней изменение цены Raini Studios Token на USD составило $ -0,0006341564.
За последние 90 дней изменение цены Raini Studios Token на USD составило $ -0,002634784999785235.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00011916
|+9,73%
|30 дней
|$ -0,0005597446
|-41,66%
|60 дней
|$ -0,0006341564
|-47,20%
|90 дней
|$ -0,002634784999785235
|-66,23%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Raini Studios Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,30%
+9,73%
-14,72%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master.
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|1 RST к EUR
€0,0011552638
|1 RST к USD
$0,00134333
|1 RST к MYR
RM0,0057091525
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₺0,0532764678
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¥0,1956157146
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₹0,1157144462
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Rp22,0217997552
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₩1,8351499796
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₱0,0765160768
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￡E.0,0680665311
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R$0,0073748817
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৳0,164154926
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Rs0,380968388
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