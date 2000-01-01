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Топ токенов категории Карточные игры по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Карточные игры. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9214
+0.13%
+1.69%
+11.12%
$ 159.29M
$ 70.45K
2
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.247846
-0.40%
-0.00%
-2.66%
$ 15.48M
$ 228.93K
3
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015727
-0.43%
-1.96%
-2.48%
$ 10.71M
$ 43.65M
4
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02054
-0.05%
-3.02%
-13.61%
$ 8.91M
$ 2.70M
5
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00316361
+0.22%
+0.02%
+6.49%
$ 4.20M
$ 5.48K
6
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00418237
+0.04%
--
+4.11%
$ 2.03M
$ 47.65
7
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0.0103268
+0.04%
-0.01%
+2.26%
$ 871.53K
$ 9.97
8
Anome
Anome
ANOME
$ 0.01737282
+0.97%
-0.01%
-11.26%
$ 521.18K
$ 199.77K
9
Raini Studios Token
Raini Studios Token
RST
$ 0.00067917
-2.32%
+4.30%
+483.88%
$ 383.75K
$ 1.34K
10
Unagi Token
Unagi Token
UNA
$ 0.00075247
-0.02%
+0.14%
-29.02%
$ 278.17K
$ 524.90
11
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0.00203906
+0.11%
--
+2.20%
$ 203.91K
$ 18.10
12
Monsta Infinite
Monsta Infinite
MONI
$ 0.00055923
+0.08%
-0.02%
+4.43%
$ 151.04K
$ 293.26
13
Cross The Ages
Cross The Ages
CTA
$ 0.00026506
+0.03%
-0.10%
-33.47%
$ 132.52K
$ 1.59K
14
Operon Origins
Operon Origins
ORO
$ 0.0013998
0.00%
-0.06%
+2.41%
$ 130.76K
$ 8.06K
15
Heroes of NFT
Heroes of NFT
HON
$ 0.00113008
0.00%
-0.01%
-0.83%
$ 111.17K
$ 3.48
16
XANA
XANA
XETA
$ 1.177E-5
0.00%
+0.20%
-2.32%
$ 58.04K
--
17
W3GG
W3GG
W3GG
$ 0.00047191
-5.11%
-0.16%
-15.67%
$ 49.07K
$ 2.07K
18
X World Games
X World Games
XWG
$ 1.359E-5
-0.07%
-9.40%
-9.22%
$ 46.47K
--
19
DRAGONZ
DRAGONZ
DRAGONZ
$ 0.00022963
0.00%
--
-0.14%
$ 45.93K
$ 52.03
20
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0.00054641
+14.32%
-0.01%
+0.04%
$ 32.18K
$ 3.39K
21
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.0007686
+0.11%
-0.02%
+5.18%
$ 31.31K
$ 19.57
22
Must
Must
MUST
$ 0.289522
-0.10%
--
+2.08%
$ 29.36K
$ 2.62
23
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.659E-5
-4.61%
-33.50%
-33.75%
$ 23.42K
--
24
Polker
Polker
PKR
$ 3.035E-5
0.00%
+2.70%
+5.93%
$ 21.33K
--
25
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00011703
0.00%
0.00%
-4.66%
$ 17.20K
$ 101.76
26
ORBIO
ORBIO
ORBIO
$ 4.4618E-7
0.00%
+0.80%
+6.88%
$ 14.96K
--
27
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0.00012939
0.00%
-0.00%
-0.38%
$ 14.04K
$ 1.86K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Карточные игры и почему они так популярны?
Токены категории Карточные игры представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 27 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $203.79M.
Какой токен из категории Карточные игры демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Карточные игры, отслеживаемых на MEXC, RST продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.30% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Карточные игры находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 27 токенов категории Карточные игры, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Карточные игры относятся AXS, PRIME, TLM. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Карточные игры?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Карточные игры составляет примерно $203.79M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Карточные игры, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.