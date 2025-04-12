Цена Qkacoin (QKA)
Текущая цена Qkacoin (QKA) сегодня составляет 0.506222 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена QKA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Qkacoin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 57.62K USD
- Изменение цены Qkacoin в течение дня составляет +0.05%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Qkacoin на USD составило $ +0.00026749.
За последние 30 дней изменение цены Qkacoin на USD составило $ +0.0026804961.
За последние 60 дней изменение цены Qkacoin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Qkacoin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00026749
|+0.05%
|30 дней
|$ +0.0026804961
|+0.53%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Qkacoin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.17%
+0.05%
-2.68%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka.
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|1 QKA к VND
₫12,980.038302
|1 QKA к AUD
A$0.80489298
|1 QKA к GBP
￡0.38472872
|1 QKA к EUR
€0.44547536
|1 QKA к USD
$0.506222
|1 QKA к MYR
RM2.23750124
|1 QKA к TRY
₺19.26680932
|1 QKA к JPY
¥72.65804366
|1 QKA к RUB
₽42.12779484
|1 QKA к INR
₹43.57558976
|1 QKA к IDR
Rp8,437.02995852
|1 QKA к KRW
₩719.0630399
|1 QKA к PHP
₱28.94577396
|1 QKA к EGP
￡E.25.9691886
|1 QKA к BRL
R$2.96646092
|1 QKA к CAD
C$0.69858636
|1 QKA к BDT
৳61.52115966
|1 QKA к NGN
₦808.65927168
|1 QKA к UAH
₴20.9575908
|1 QKA к VES
Bs35.941762
|1 QKA к PKR
Rs141.95477324
|1 QKA к KZT
₸261.61046738
|1 QKA к THB
฿16.94325034
|1 QKA к TWD
NT$16.38640614
|1 QKA к AED
د.إ1.85783474
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Fr0.41003982
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HK$3.9232205
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