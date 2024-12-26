Цена Patchwork Naval (NAVAL)
Текущая цена Patchwork Naval (NAVAL) сегодня составляет 0.00307031 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.01M USD. Цена NAVAL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Patchwork Naval:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 78.58K USD
- Изменение цены Patchwork Naval в течение дня составляет -0.76%
- Оборотное предложение составляет 980.78M USD
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За сегодня изменение цены Patchwork Naval на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Patchwork Naval на USD составило $ -0.0017091350.
За последние 60 дней изменение цены Patchwork Naval на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Patchwork Naval на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.76%
|30 дней
|$ -0.0017091350
|-55.66%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Patchwork Naval: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.09%
-0.76%
-30.50%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value.
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