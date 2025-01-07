Цена Palmeiras Fan Token (VERDAO)
Текущая цена Palmeiras Fan Token (VERDAO) сегодня составляет 0.449776 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 464.49K USD. Цена VERDAO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Palmeiras Fan Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 285.80 USD
- Изменение цены Palmeiras Fan Token в течение дня составляет +8.77%
- Оборотное предложение составляет 1.03M USD
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За сегодня изменение цены Palmeiras Fan Token на USD составило $ +0.03627286.
За последние 30 дней изменение цены Palmeiras Fan Token на USD составило $ -0.0764425346.
За последние 60 дней изменение цены Palmeiras Fan Token на USD составило $ +0.1655608814.
За последние 90 дней изменение цены Palmeiras Fan Token на USD составило $ +0.11694113385873416.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.03627286
|+8.77%
|30 дней
|$ -0.0764425346
|-16.99%
|60 дней
|$ +0.1655608814
|+36.81%
|90 дней
|$ +0.11694113385873416
|+35.13%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Palmeiras Fan Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.26%
+8.77%
+7.46%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.
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