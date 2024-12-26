Цена Otherworld (OWN)
Текущая цена Otherworld (OWN) сегодня составляет 0.441502 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 15.60M USD. Цена OWN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Otherworld:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 60.14K USD
- Изменение цены Otherworld в течение дня составляет -0.86%
- Оборотное предложение составляет 35.33M USD
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За сегодня изменение цены Otherworld на USD составило $ -0.0038418690441733.
За последние 30 дней изменение цены Otherworld на USD составило $ +0.0331682351.
За последние 60 дней изменение цены Otherworld на USD составило $ -0.0898553258.
За последние 90 дней изменение цены Otherworld на USD составило $ -0.1464688457856044.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0038418690441733
|-0.86%
|30 дней
|$ +0.0331682351
|+7.51%
|60 дней
|$ -0.0898553258
|-20.35%
|90 дней
|$ -0.1464688457856044
|-24.91%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Otherworld: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.84%
-0.86%
+0.26%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement. By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems. The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience.
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|1 OWN к AUD
A$0.7064032
|1 OWN к GBP
￡0.34878658
|1 OWN к EUR
€0.4194269
|1 OWN к USD
$0.441502
|1 OWN к MYR
RM1.97792896
|1 OWN к TRY
₺15.54970044
|1 OWN к JPY
¥69.4261895
|1 OWN к RUB
₽44.05748458
|1 OWN к INR
₹37.70868582
|1 OWN к IDR
Rp7,120.99900306
|1 OWN к PHP
₱25.89850732
|1 OWN к EGP
￡E.22.42388658
|1 OWN к BRL
R$2.79029264
|1 OWN к CAD
C$0.63576288
|1 OWN к BDT
৳52.6711886
|1 OWN к NGN
₦682.38107618
|1 OWN к UAH
₴18.48127372
|1 OWN к VES
Bs22.516602
|1 OWN к PKR
Rs122.70665086
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₸228.40222966
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฿15.05080318
|1 OWN к TWD
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|1 OWN к CHF
Fr0.38852176
|1 OWN к HKD
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