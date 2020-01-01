Токеномика Otherworld (OWN) Откройте для себя ключевую информацию о Otherworld (OWN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Otherworld (OWN) Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement. By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems. The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience. Официальный сайт: https://otherworld.network/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1I5MSja5AHv6pHTNtRO1t7ZoDzEZ-pw7zjAvf-SFTZ7U/edit Купить OWN сейчас!

Токеномика и анализ цен Otherworld (OWN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Otherworld (OWN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,12M $ 7,12M $ 7,12M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 35,34M $ 35,34M $ 35,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 201,55M $ 201,55M $ 201,55M Исторический максимум: $ 1,8 $ 1,8 $ 1,8 Исторический минимум: $ 0,10068 $ 0,10068 $ 0,10068 Текущая цена: $ 0,201561 $ 0,201561 $ 0,201561 Узнайте больше о цене Otherworld (OWN)

Токеномика Otherworld (OWN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Otherworld (OWN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OWN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OWN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OWN, изучите текущую цену OWN!

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