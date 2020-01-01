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Топ токенов категории Avalanche L1 по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Avalanche L1. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2264
+0.09%
-4.03%
-5.74%
$ 64.55M
$ 273.61K
2
Apertum
Apertum
APTM
$ 0.14013
+0.63%
-1.03%
-4.77%
$ 13.89M
$ 388.76K
3
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003338
-0.21%
+2.86%
+18.21%
$ 7.91M
$ 50.17M
4
NUMINE Token
NUMINE Token
NUMI
$ 0.01980332
+0.03%
0.00%
+0.83%
$ 6.97M
$ 170.30K
5
COQ INU
COQ INU
COQ
$ 0.00000007984
+0.35%
-1.50%
-4.92%
$ 5.56M
$ 699.91B
6
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0.002039
+0.74%
-1.07%
-9.95%
$ 1.83M
$ 29.54M
7
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.00875
0.00%
-1.93%
+1.27%
$ 1.32M
$ 94.94K
8
Otherworld
Otherworld
OWN
$ 0.02973448
0.00%
--
-0.40%
$ 1.05M
$ 59.47
9
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006534
-0.16%
-2.97%
+9.57%
$ 970.75K
$ 168.01M
10
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029985
-0.10%
-0.01%
+2.16%
$ 899.54K
$ 136.31
11
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00015793
-0.01%
-0.03%
-3.00%
$ 726.48K
$ 38.29K
12
Dexalot
Dexalot
ALOT
$ 0.01129042
0.00%
+0.15%
+9.63%
$ 721.78K
$ 43.58
13
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00566082
0.00%
+0.00%
+0.35%
$ 637.39K
$ 232.20
14
HatchyPocket
HatchyPocket
HATCHY
$ 0.00014428
-0.11%
-0.05%
-17.54%
$ 144.27K
$ 87.58
15
Warp
Warp
WRP
$ 0.00013028
-0.01%
-0.04%
-2.67%
$ 103.69K
$ 16.00
16
Lamina1
Lamina1
L1
$ 0.00017978
0.00%
--
+15.64%
$ 48.50K
$ 1.39K
17
Erol Musk
Erol Musk
EROL
$ 2.754E-5
+0.77%
+5.10%
+10.56%
$ 27.53K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Avalanche L1 и почему они так популярны?
Токены категории Avalanche L1 представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $107.36M.
Какой токен из категории Avalanche L1 демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Avalanche L1, отслеживаемых на MEXC, EROL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Avalanche L1 находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Avalanche L1, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Avalanche L1 относятся NXPC, APTM, GUN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Avalanche L1?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Avalanche L1 составляет примерно $107.36M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Avalanche L1, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.