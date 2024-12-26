Цена NKYC Token (NKYC)
Текущая цена NKYC Token (NKYC) сегодня составляет 31.78 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 127.17M USD. Цена NKYC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка NKYC Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 246.63K USD
- Изменение цены NKYC Token в течение дня составляет +1.14%
- Оборотное предложение составляет 4.00M USD
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За сегодня изменение цены NKYC Token на USD составило $ +0.359342.
За последние 30 дней изменение цены NKYC Token на USD составило $ +3.5993900880.
За последние 60 дней изменение цены NKYC Token на USD составило $ +14.3595546500.
За последние 90 дней изменение цены NKYC Token на USD составило $ +1.710764210839392.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.359342
|+1.14%
|30 дней
|$ +3.5993900880
|+11.33%
|60 дней
|$ +14.3595546500
|+45.18%
|90 дней
|$ +1.710764210839392
|+5.69%
Ознакомьтесь с последним анализом цен NKYC Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.25%
+1.14%
-2.15%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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|1 NKYC к AUD
A$50.848
|1 NKYC к GBP
￡25.1062
|1 NKYC к EUR
€30.191
|1 NKYC к USD
$31.78
|1 NKYC к MYR
RM142.3744
|1 NKYC к TRY
₺1,119.2916
|1 NKYC к JPY
¥5,002.172
|1 NKYC к RUB
₽3,170.055
|1 NKYC к INR
₹2,713.6942
|1 NKYC к IDR
Rp512,580.5734
|1 NKYC к PHP
₱1,864.2148
|1 NKYC к EGP
￡E.1,613.4706
|1 NKYC к BRL
R$202.1208
|1 NKYC к CAD
C$45.7632
|1 NKYC к BDT
৳3,791.354
|1 NKYC к NGN
₦49,118.8502
|1 NKYC к UAH
₴1,330.3108
|1 NKYC к VES
Bs1,620.78
|1 NKYC к PKR
Rs8,832.6154
|1 NKYC к KZT
₸16,440.7474
|1 NKYC к THB
฿1,083.3802
|1 NKYC к TWD
NT$1,038.2526
|1 NKYC к CHF
Fr27.9664
|1 NKYC к HKD
HK$247.5662
|1 NKYC к MAD
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