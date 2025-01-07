Цена Minerva Wallet (MIVA)
Текущая цена Minerva Wallet (MIVA) сегодня составляет 0.00211951 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 28.09K USD. Цена MIVA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Minerva Wallet:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.92 USD
- Изменение цены Minerva Wallet в течение дня составляет -0.63%
- Оборотное предложение составляет 13.25M USD
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За сегодня изменение цены Minerva Wallet на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Minerva Wallet на USD составило $ -0.0000117543.
За последние 60 дней изменение цены Minerva Wallet на USD составило $ -0.0001683024.
За последние 90 дней изменение цены Minerva Wallet на USD составило $ -0.0001459062350587855.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.63%
|30 дней
|$ -0.0000117543
|-0.55%
|60 дней
|$ -0.0001683024
|-7.94%
|90 дней
|$ -0.0001459062350587855
|-6.44%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Minerva Wallet: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-0.63%
-0.00%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.
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|1 MIVA к AUD
A$0.0033700209
|1 MIVA к GBP
￡0.0016744129
|1 MIVA к EUR
€0.0020347296
|1 MIVA к USD
$0.00211951
|1 MIVA к MYR
RM0.0095165999
|1 MIVA к TRY
₺0.0749034834
|1 MIVA к JPY
¥0.3337168495
|1 MIVA к RUB
₽0.2257066199
|1 MIVA к INR
₹0.1817055923
|1 MIVA к IDR
Rp34.1856403753
|1 MIVA к PHP
₱0.1231011408
|1 MIVA к EGP
￡E.0.1073319864
|1 MIVA к BRL
R$0.0129714012
|1 MIVA к CAD
C$0.0030308993
|1 MIVA к BDT
৳0.2585378298
|1 MIVA к NGN
₦3.2758934609
|1 MIVA к UAH
₴0.0898884191
|1 MIVA к VES
Bs0.11021452
|1 MIVA к PKR
Rs0.5928693372
|1 MIVA к KZT
₸1.1249935178
|1 MIVA к THB
฿0.0730807048
|1 MIVA к TWD
NT$0.0692867819
|1 MIVA к CHF
Fr0.001907559
|1 MIVA к HKD
HK$0.0164685927
|1 MIVA к MAD
.د.م0.0212586853