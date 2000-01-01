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Топ токенов категории Экосистема Gnosis Chain по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Gnosis Chain. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,096.75
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.282
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
4
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,869.59
0.00%
-0.02%
-0.44%
$ 4.49B
--
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.956
+0.25%
-3.48%
+1.47%
$ 2.45B
$ 70.07K
6
GHO
GHO
GHO
$ 0.998028
+0.01%
0.00%
-0.04%
$ 697.62M
$ 1.15M
7
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.2
-0.08%
-2.08%
+0.19%
$ 275.27M
$ 555.99
8
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999521
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 214.45M
$ 8.19M
9
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2122
+1.05%
+0.86%
-0.52%
$ 75.50M
$ 472.36K
10
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,037.5
+0.36%
-1.83%
-3.45%
$ 72.80M
$ 30.12
11
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0914
0.00%
-2.66%
+6.40%
$ 68.53M
$ 4.34K
12
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1046
+0.19%
-2.88%
-3.33%
$ 60.57M
$ 517.66K
13
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.25
0.00%
-0.05%
0.00%
$ 54.27M
$ 264.69
14
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.67
-0.07%
-0.02%
+1.33%
$ 38.31M
$ 45.91M
15
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
-0.86%
0.00%
0.00%
$ 31.67M
$ 643.01K
16
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005486
-0.02%
+0.64%
-6.28%
$ 28.83M
$ 15.11M
17
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 27.78M
$ 78.76K
18
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
$ 0.19499
0.00%
-0.00%
-0.09%
$ 25.65M
$ 124.52K
19
JPY Coin v1
JPY Coin v1
JPYC
$ 0.0075089
-0.05%
+0.00%
-3.38%
$ 18.53M
$ 45.18
20
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.990643
+0.03%
-0.00%
-0.77%
$ 11.75M
$ 17.11K
21
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2835
+0.42%
-2.24%
+3.54%
$ 8.53M
$ 100.73K
22
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.00830935
+0.19%
+0.01%
+0.63%
$ 7.61M
$ 49.62K
23
balancer
balancer
BAL
$ 0.108
+0.06%
-1.14%
+0.11%
$ 7.53M
$ 496.98K
24
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 154.84
0.00%
+0.05%
+5.31%
$ 7.18M
--
25
Badger
Badger
BADGER
$ 0.328394
-0.09%
-0.04%
-6.28%
$ 6.90M
$ 1.09M
26
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02628
-0.11%
-0.68%
+1.82%
$ 5.86M
$ 2.24M
27
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00416081
+1.13%
-0.01%
-1.90%
$ 4.16M
$ 9.78K
28
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.01164
-0.77%
-1.27%
-4.67%
$ 3.97M
$ 4.75M
29
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00610152
0.00%
--
-62.79%
$ 3.06M
$ 30.31
30
Agave
Agave
AGVE
$ 28.84
-0.07%
--
-0.24%
$ 2.89M
$ 7.92
31
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01913009
-0.72%
-0.01%
-7.03%
$ 2.87M
$ 59.09K
32
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.57
+0.36%
+0.00%
-4.79%
$ 2.78M
$ 44.39
33
swarm
swarm
BZZ
$ 0.04159
-0.05%
+16.24%
+2.09%
$ 2.19M
$ 1.52M
34
Ethix
Ethix
ETHIX
$ 0.0294066
+0.66%
-0.02%
+1.81%
$ 2.07M
$ 78.36
35
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
0.00%
-0.86%
$ 1.66M
$ 19.40K
36
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.196831
+0.60%
0.00%
+0.37%
$ 1.62M
$ 179.13
37
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.643E-5
+0.02%
-0.10%
+0.98%
$ 1.05M
--
38
Aura Finance
Aura Finance
AURA
$ 0.01361344
+0.20%
+0.04%
-21.14%
$ 996.90K
$ 276.33
39
Swash
Swash
SWASH
$ 0.00067911
+0.28%
+0.03%
+7.42%
$ 675.50K
$ 5.66K
40
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.002848
+1.03%
+0.96%
-0.18%
$ 625.56K
$ 20.15M
41
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
JEUR
$ 1.15
+0.88%
+0.00%
0.00%
$ 622.11K
$ 220.24
42
Shutter
Shutter
SHU
$ 0.00141722
0.00%
--
+22.50%
$ 536.45K
$ 99.86
43
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
$ 0.00113612
0.00%
--
-5.01%
$ 521.78K
$ 1.59
44
Backed NIU Technologies
Backed NIU Technologies
BNIU
$ 3.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 507.50K
--
45
Hop Protocol
Hop Protocol
HOP
$ 0.00044775
0.00%
--
-10.15%
$ 447.75K
$ 40.87
46
Bread
Bread
BREAD
$ 0.995078
+0.05%
--
-0.47%
$ 407.37K
$ 3.28K
47
Monerium GBP emoney
Monerium GBP emoney
GBPE
$ 1.35
0.00%
--
+0.75%
$ 397.96K
$ 6.54K
48
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03411909
+0.09%
-0.01%
-8.64%
$ 341.21K
$ 8.58
49
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00779246
-0.13%
-0.02%
-2.33%
$ 125.73K
$ 61.41
50
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
-0.59%
$ 124.46K
$ 149.21

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Gnosis Chain и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Gnosis Chain представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 61 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $96.46B.
Какой токен из категории Экосистема Gnosis Chain демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Gnosis Chain, отслеживаемых на MEXC, BZZ продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 16.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Gnosis Chain находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 61 токенов категории Экосистема Gnosis Chain, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Gnosis Chain относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Gnosis Chain?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Gnosis Chain составляет примерно $96.46B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Gnosis Chain, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.