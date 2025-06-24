Цена Mind Body Soul (MBS)
Текущая цена Mind Body Soul (MBS) сегодня составляет 0,631053 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3,16M USD. Цена MBS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Mind Body Soul:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Mind Body Soul в течение дня составляет +1,98%
- Оборотное предложение составляет 5,00M USD
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За сегодня изменение цены Mind Body Soul на USD составило $ +0,01223994.
За последние 30 дней изменение цены Mind Body Soul на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Mind Body Soul на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Mind Body Soul на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,01223994
|+1,98%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Mind Body Soul: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,00%
+1,98%
+22,03%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club!
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