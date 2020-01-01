Токеномика Mind Body Soul (MBS) Откройте для себя ключевую информацию о Mind Body Soul (MBS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mind Body Soul (MBS) MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club! Официальный сайт: https://mbstoken.live/ Whitepaper: https://mbstoken.live/mbs-whitepaper.pdf Купить MBS сейчас!

Токеномика и анализ цен Mind Body Soul (MBS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mind Body Soul (MBS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,92M $ 4,92M $ 4,92M Общее предложение: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Оборотное предложение: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,92M $ 4,92M $ 4,92M Исторический максимум: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Исторический минимум: $ 0,506938 $ 0,506938 $ 0,506938 Текущая цена: $ 0,984272 $ 0,984272 $ 0,984272 Узнайте больше о цене Mind Body Soul (MBS)

Токеномика Mind Body Soul (MBS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mind Body Soul (MBS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MBS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MBS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBS, изучите текущую цену MBS!

Прогноз цены MBS Хотите узнать, куда может двигаться MBS? Наша страница прогноза цены MBS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MBS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!