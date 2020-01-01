Токеномика Midas mBTC (MBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Midas mBTC (MBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Midas mBTC (MBTC) Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC Официальный сайт: https://midas.app/mbtc Whitepaper: https://docs.midas.app/ Купить MBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Midas mBTC (MBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Midas mBTC (MBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,22M $ 2,22M $ 2,22M Общее предложение: $ 20,15 $ 20,15 $ 20,15 Оборотное предложение: $ 20,15 $ 20,15 $ 20,15 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,22M $ 2,22M $ 2,22M Исторический максимум: $ 114 422 $ 114 422 $ 114 422 Исторический минимум: $ 75 962 $ 75 962 $ 75 962 Текущая цена: $ 110 268 $ 110 268 $ 110 268 Узнайте больше о цене Midas mBTC (MBTC)

Токеномика Midas mBTC (MBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Midas mBTC (MBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBTC, изучите текущую цену MBTC!

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