Токеномика Midas mBTC (MBTC)

Токеномика Midas mBTC (MBTC)

Откройте для себя ключевую информацию о Midas mBTC (MBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Midas mBTC (MBTC)

Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone.

Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information

Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC

Официальный сайт:
https://midas.app/mbtc
Whitepaper:
https://docs.midas.app/

Токеномика и анализ цен Midas mBTC (MBTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Midas mBTC (MBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,22M
$ 2,22M$ 2,22M
Общее предложение:
$ 20,15
$ 20,15$ 20,15
Оборотное предложение:
$ 20,15
$ 20,15$ 20,15
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,22M
$ 2,22M$ 2,22M
Исторический максимум:
$ 114 422
$ 114 422$ 114 422
Исторический минимум:
$ 75 962
$ 75 962$ 75 962
Текущая цена:
$ 110 268
$ 110 268$ 110 268

Токеномика Midas mBTC (MBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Midas mBTC (MBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MBTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MBTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBTC, изучите текущую цену MBTC!

Прогноз цены MBTC

Хотите узнать, куда может двигаться MBTC? Наша страница прогноза цены MBTC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.