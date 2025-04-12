Цена Materium (MTRM)
Текущая цена Materium (MTRM) сегодня составляет 0.01442654 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 272.33K USD. Цена MTRM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Materium:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Materium в течение дня составляет -55.47%
- Оборотное предложение составляет 18.88M USD
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За сегодня изменение цены Materium на USD составило $ -0.01797573157348164.
За последние 30 дней изменение цены Materium на USD составило $ +0.0057614320.
За последние 60 дней изменение цены Materium на USD составило $ -0.0026814884.
За последние 90 дней изменение цены Materium на USD составило $ -0.005616906674543542.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.01797573157348164
|-55.47%
|30 дней
|$ +0.0057614320
|+39.94%
|60 дней
|$ -0.0026814884
|-18.58%
|90 дней
|$ -0.005616906674543542
|-28.02%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Materium: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.39%
-55.47%
-1.76%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead.
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|1 MTRM к VND
₫369.91091214
|1 MTRM к AUD
A$0.0229381986
|1 MTRM к GBP
￡0.0109641704
|1 MTRM к EUR
€0.0126953552
|1 MTRM к USD
$0.01442654
|1 MTRM к MYR
RM0.0637653068
|1 MTRM к TRY
₺0.5490741124
|1 MTRM к JPY
¥2.0706412862
|1 MTRM к RUB
₽1.2005766588
|1 MTRM к INR
₹1.2418365632
|1 MTRM к IDR
Rp240.4422371564
|1 MTRM к KRW
₩20.492178743
|1 MTRM к PHP
₱0.8249095572
|1 MTRM к EGP
￡E.0.740081502
|1 MTRM к BRL
R$0.0845395244
|1 MTRM к CAD
C$0.0199086252
|1 MTRM к BDT
৳1.7532574062
|1 MTRM к NGN
₦23.0455320576
|1 MTRM к UAH
₴0.597258756
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Bs1.02428434
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Rs4.0454903468
|1 MTRM к KZT
₸7.4554916066
|1 MTRM к THB
฿0.4828562938
|1 MTRM к TWD
NT$0.4669870998
|1 MTRM к AED
د.إ0.0529454018
|1 MTRM к CHF
Fr0.0116854974
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HK$0.111805685
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.د.م0.134166822
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