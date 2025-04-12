Цена Liquid RON (LRON)
Текущая цена Liquid RON (LRON) сегодня составляет 0.553976 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.88M USD. Цена LRON к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Liquid RON:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Liquid RON в течение дня составляет +0.93%
- Оборотное предложение составляет 5.19M USD
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За сегодня изменение цены Liquid RON на USD составило $ +0.00509315.
За последние 30 дней изменение цены Liquid RON на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Liquid RON на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Liquid RON на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00509315
|+0.93%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Liquid RON: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.34%
+0.93%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.
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