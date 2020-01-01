Токеномика Liquid RON (LRON) Откройте для себя ключевую информацию о Liquid RON (LRON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Liquid RON (LRON) Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited. Официальный сайт: https://www.liquidron.com/ Купить LRON сейчас!

Токеномика и анализ цен Liquid RON (LRON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liquid RON (LRON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,24M $ 3,24M $ 3,24M Общее предложение: $ 7,06M $ 7,06M $ 7,06M Оборотное предложение: $ 7,06M $ 7,06M $ 7,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,24M $ 3,24M $ 3,24M Исторический максимум: $ 0,782788 $ 0,782788 $ 0,782788 Исторический минимум: $ 0,408063 $ 0,408063 $ 0,408063 Текущая цена: $ 0,460552 $ 0,460552 $ 0,460552 Узнайте больше о цене Liquid RON (LRON)

Токеномика Liquid RON (LRON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Liquid RON (LRON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LRON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LRON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LRON, изучите текущую цену LRON!

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