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Топ токенов категории Экосистема Ronin по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Ronin. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00088
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.296
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,192.69
+0.31%
-0.02%
+0.02%
$ 702.34M
$ 1.02M
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9243
+0.26%
+2.00%
+12.18%
$ 160.33M
$ 70.55K
5
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005465
-0.11%
-2.65%
+3.78%
$ 19.87M
$ 104.07M
6
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.09146
-0.09%
-3.82%
+10.07%
$ 19.18M
$ 3.17M
7
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004533
+1.33%
-1.91%
+11.62%
$ 15.47M
$ 14.05M
8
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01997
-0.05%
-1.73%
+9.82%
$ 15.18M
$ 3.04M
9
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.671
+0.19%
-2.08%
+7.33%
$ 14.72M
$ 18.29K
10
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001791
+0.39%
-0.39%
-0.33%
$ 14.35M
$ 32.32M
11
Lumi Finance LUAUSD
Lumi Finance LUAUSD
LUAUSD
$ 0.437277
0.00%
-0.00%
-14.93%
$ 3.47M
$ 98.57
12
Wrapped Ronin
Wrapped Ronin
WRON
$ 0.051912
+0.40%
-0.01%
+8.23%
$ 3.43M
$ 265.21K
13
RONKE
RONKE
RONKE
$ 0.00043925
-0.57%
-0.07%
-14.15%
$ 439.25K
$ 1.16K
14
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
+2.86%
$ 337.97K
$ 45.75
15
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
+4.29%
$ 205.20K
$ 27.82
16
Cute Asian Girl
Cute Asian Girl
CAG
$ 0.00017061
-0.02%
-0.02%
+4.96%
$ 170.57K
$ 104.68
17
Jaihoz by Virtuals
Jaihoz by Virtuals
JAIHOZ
$ 9.597E-5
0.00%
+1.30%
+4.95%
$ 95.98K
--
18
KANSTAR
KANSTAR
$KANSTAR
$ 5.188E-5
-0.27%
-2.80%
+69.82%
$ 51.88K
--
19
Liquid RON
Liquid RON
LRON
$ 0.056333
0.00%
--
-0.10%
$ 40.41K
$ 3.97
20
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00076611
+0.04%
-0.02%
+4.83%
$ 31.22K
$ 19.50
21
KDR
KDR
KDR
$ 0.00167847
0.00%
-0.03%
+4.87%
$ 25.35K
$ 17.04
22
Kogin by Virtuals
Kogin by Virtuals
KOGIN
$ 1.691E-5
0.00%
-3.00%
-6.52%
$ 15.25K
--
23
Matt
Matt
MATT
$ 1.75E-6
-0.57%
+15.40%
-64.07%
$ 12.08K
--
24
Moongate
Moongate
MGT
$ 0.00046129
+0.30%
+1.81%
+1.76%
--
$ 16.11M
25
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.00382
-1.10%
-2.94%
-1.98%
--
$ 15.06M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Ronin и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Ronin представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 25 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $81.26B.
Какой токен из категории Экосистема Ronin демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Ronin, отслеживаемых на MEXC, MATT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 15.40% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Ronin находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 25 токенов категории Экосистема Ronin, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Ronin относятся USDC, LINK, RETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Ronin?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Ronin составляет примерно $81.26B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Ronin, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.