Сегодняшняя цена Kyrgyz Som Stablecoin

Текущая цена Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) сегодня составляет $ 0,01142819 с изменением 0,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KGST на USD составляет $ 0,01142819 за KGST.

На данный момент Kyrgyz Som Stablecoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 5 528 332, при оборотном предложении 483,73M KGST. В течение последних 24 часов, KGST торговался в диапазоне от $ 0,01134627 (минимум) до $ 0,01151554 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01245301, тогда как исторический минимум составил $ 0,01117502.

В краткосрочной перспективе KGST изменился на -0,01% за последний час и на -0,06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 230,94K.

Рыночная информация Kyrgyz Som Stablecoin (KGST)

Рыночная капитализация $ 5,53M$ 5,53M $ 5,53M Объем (24Ч) $ 230,94K$ 230,94K $ 230,94K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 5,53M$ 5,53M $ 5,53M Оборотное предложение 483,73M 483,73M 483,73M Общее предложение 483 731 510,0 483 731 510,0 483 731 510,0

Текущая рыночная капитализация Kyrgyz Som Stablecoin составляет $ 5,53M, при 24-часовом объеме торгов $ 230,94K. Циркулируещее обращение KGST составляет 483,73M, а общее предложение – 483731510.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,53M.