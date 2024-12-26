Цена Klaytn Dai (KDAI)

USD

График цены Klaytn Dai (KDAI) в реальном времени

$0.383759
$0.383759$0.383759
-0.10%(1D)

Цена Klaytn Dai (KDAI) сегодня

Текущая цена Klaytn Dai (KDAI) сегодня составляет 0.383759 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.11M USD. Цена KDAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Klaytn Dai:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.78 USD
- Изменение цены Klaytn Dai в течение дня составляет -0.12%
- Оборотное предложение составляет 10.72M USD

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Ценовые показатели Klaytn Dai (KDAI) - USD

За сегодня изменение цены Klaytn Dai на USD составило $ -0.0004783201218146.
За последние 30 дней изменение цены Klaytn Dai на USD составило $ +0.3936825856.
За последние 60 дней изменение цены Klaytn Dai на USD составило $ +0.3987851603.
За последние 90 дней изменение цены Klaytn Dai на USD составило $ +0.15925991386552938.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0004783201218146-0.12%
30 дней$ +0.3936825856+102.59%
60 дней$ +0.3987851603+103.92%
90 дней$ +0.15925991386552938+70.94%

Анализ цен Klaytn Dai (KDAI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Klaytn Dai: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.379814
$ 0.379814$ 0.379814

$ 0.38487
$ 0.38487$ 0.38487

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

--

-0.12%

-6.32%

Рыночная информация Klaytn Dai (KDAI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M

$ 2.78
$ 2.78$ 2.78

10.72M
10.72M 10.72M

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Источник Klaytn Dai (KDAI)

Официальный веб-сайт

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