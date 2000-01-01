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Топ токенов категории Экосистема Kaia по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Kaia. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999133
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.09B
$ 33.66B
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,978.73
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.253
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
4
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00628025
0.00%
-0.00%
-0.74%
$ 55.30M
$ 72.53K
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
+0.52%
+0.01%
+0.42%
$ 34.17M
$ 3.53M
6
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.995828
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 26.69M
$ 7.18K
7
BORA
BORA
BORA
$ 0.01955746
+0.66%
-0.01%
-6.53%
$ 22.54M
$ 446.93K
8
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,873.58
+0.01%
-0.02%
-0.04%
$ 13.91M
$ 430.86K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.99052
+0.03%
-0.00%
-0.72%
$ 11.75M
$ 16.71K
10
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.0093546
-0.03%
-0.10%
+7.90%
$ 7.43M
$ 288.67K
11
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.0225
-0.09%
+1.03%
-0.71%
$ 6.26M
$ 2.53M
12
AMO Coin
AMO Coin
AMO
$ 0.00021248
+0.01%
-0.03%
-5.04%
$ 4.50M
$ 106.66K
13
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
OWBTC
$ 14,769.25
0.00%
--
-1.75%
$ 4.16M
$ 12.10
14
PIBBLE
PIBBLE
PIB
$ 0.0001182
+0.17%
+0.17%
-18.01%
$ 3.51M
$ 147.73M
15
Galaxia
Galaxia
GXA
$ 0.00069286
-0.15%
-0.02%
+21.80%
$ 2.48M
$ 31.96K
16
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.997998
-0.08%
-0.00%
-0.20%
$ 2.47M
$ 78.21K
17
Observer
Observer
OBSR
$ 0.00026943
-0.02%
-0.01%
-2.95%
$ 1.75M
$ 11.41K
18
Wrapped KLAY
Wrapped KLAY
WKLAY
$ 0.0268386
0.00%
-0.01%
+1.79%
$ 1.33M
$ 68.07K
19
GemHUB
GemHUB
GHUB
$ 0.002459
-0.12%
-1.40%
-1.83%
$ 1.24M
$ 27.34M
20
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.642E-5
-0.02%
-0.10%
+1.00%
$ 1.05M
--
21
Treecle
Treecle
TRCL
$ 0.0009463
0.00%
--
+9.55%
$ 943.03K
$ 1.27
22
Klaytn Dai
Klaytn Dai
KDAI
$ 0.09311
0.00%
-0.01%
-0.52%
$ 743.66K
$ 159.16
23
azit
azit
AZIT
$ 0.00138902
+0.04%
-0.00%
-4.88%
$ 626.99K
$ 3.53K
24
Project WITH
Project WITH
WIKEN
$ 0.00053318
-0.36%
-0.06%
+0.44%
$ 561.45K
$ 45.35K
25
KLEVA
KLEVA
KLEVA
$ 0.00730943
0.00%
+0.03%
+6.61%
$ 503.76K
$ 361.65
26
ISKRA Token
ISKRA Token
ISK
$ 0.00062747
0.00%
--
-8.84%
$ 388.74K
$ 3.99
27
SOMESING
SOMESING
SSG
$ 5.835E-5
0.00%
+3.20%
+1.58%
$ 291.76K
--
28
PER Project
PER Project
PER
$ 0.00043626
-0.09%
-0.01%
-0.51%
$ 261.87K
$ 33.81
29
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.00029882
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 224.21K
$ 8.83
30
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.00114753
0.00%
--
-0.01%
$ 220.10K
$ 1.17
31
Hiblocks
Hiblocks
HIBS
$ 6.18E-6
0.00%
-0.20%
0.00%
$ 62.32K
--
32
Booze
Booze
BOOZE
$ 5.754E-5
+0.26%
+0.70%
+1.09%
$ 57.57K
--
33
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 5.884E-5
+1.52%
+2.10%
+13.26%
$ 16.13K
--
34
KRWO
KRWO
KRWO
$ 0.00065176
0.00%
--
+0.03%
$ 13.23K
$ 1.01
35
Solstice Finance
Solstice Finance
SLX
$ 0.07694
+0.55%
-1.03%
-1.56%
--
$ 3.99M
36
GRAM Ecosystem
GRAM Ecosystem
GRAMPUS
$ 0.0004573
+0.04%
-1.84%
-6.84%
--
$ 15.90M
37
Capybobo
Capybobo
PYBOBO
$ 0.0007395
-0.30%
-0.14%
-0.23%
--
$ 70.64M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Kaia и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Kaia представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 37 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $196.15B.
Какой токен из категории Экосистема Kaia демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Kaia, отслеживаемых на MEXC, SSG продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Kaia находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 37 токенов категории Экосистема Kaia, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Kaia относятся USDT, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Kaia?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Kaia составляет примерно $196.15B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Kaia, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.