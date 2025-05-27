Цена Joss Money (JMONEY)
Текущая цена Joss Money (JMONEY) сегодня составляет 0,0045826 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4,58M USD. Цена JMONEY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Joss Money:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Joss Money в течение дня составляет -0,43%
- Оборотное предложение составляет 998,60M USD
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За сегодня изменение цены Joss Money на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Joss Money на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Joss Money на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Joss Money на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0,43%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Joss Money: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,48%
-0,43%
-10,83%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.
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|1 JMONEY к VND
₫117,5024466
|1 JMONEY к AUD
A$0,00710303
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￡0,003345298
|1 JMONEY к EUR
€0,004032688
|1 JMONEY к USD
$0,0045826
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RM0,019384398
|1 JMONEY к TRY
₺0,178813052
|1 JMONEY к JPY
¥0,658794576
|1 JMONEY к RUB
₽0,366608
|1 JMONEY к INR
₹0,391399866
|1 JMONEY к IDR
Rp75,124578144
|1 JMONEY к PHP
₱0,254517604
|1 JMONEY к EGP
￡E.0,228121828
|1 JMONEY к BRL
R$0,026029168
|1 JMONEY к CAD
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₴0,190544508
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₸2,333276616
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د.إ0,016818142
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Fr0,003757732
|1 JMONEY к HKD
HK$0,035881758
|1 JMONEY к MAD
.د.م0,042022442
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