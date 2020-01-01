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Топ токенов категории Китайские мемы по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Китайские мемы. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.51896
+0.38%
-2.68%
-2.06%
$ 521.88M
$ 114.48K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,026.9
-0.47%
-1.77%
-3.79%
$ 72.73M
$ 29.99
3
MEME HORSE
MEME HORSE
MHORSE
$ 0.060495
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 60.50M
$ 382.30K
4
OSK
OSK
OSK
$ 38.11
0.00%
+0.00%
-3.03%
$ 40.34M
$ 82.10
5
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.01916
-0.84%
-9.00%
+40.42%
$ 18.28M
$ 14.22M
6
DORA
DORA
DORA
$ 0.00794127
+0.07%
-0.00%
+0.14%
$ 7.94M
$ 322.01K
7
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0.000000005865
-0.42%
-3.15%
-8.11%
$ 2.47M
$ 219.14B
8
Palu
Palu
PALU
$ 0.00133793
+0.45%
-0.03%
+9.79%
$ 1.34M
$ 427.03K
9
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.00099116
+0.18%
+0.01%
+70.46%
$ 904.65K
$ 47.21K
10
Joss Money
Joss Money
JMONEY
$ 0.00075862
-0.05%
-0.03%
-6.82%
$ 757.54K
$ 1.55K
11
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0.00054508
+0.36%
-0.09%
+12.78%
$ 530.41K
$ 3.53K
12
Buttcoin2026
Buttcoin2026
BUTTCOIN2026
$ 0.00039324
0.00%
+0.02%
+9.06%
$ 386.37K
$ 6.99K
13
gugugaga
gugugaga
咕咕嘎嘎
$ 9.832E-5
-2.45%
+14.60%
+19.68%
$ 97.92K
--
14
Biaoqing
Biaoqing
BIAO
$ 8.596E-5
+0.12%
+0.90%
+2.13%
$ 85.97K
--
15
Brettwu
Brettwu
BRETTWU
$ 1.23159E-10
+0.12%
-3.80%
-4.21%
$ 50.94K
--
16
Biaoqing TRON
Biaoqing TRON
BIAO
$ 4.706E-5
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 47.06K
--
17
Crypto winter
Crypto winter
CRYPTO WINTER
$ 2.898E-5
+0.14%
-5.20%
-0.28%
$ 28.98K
--
18
air coin
air coin
空气币 /
$ 2.215E-5
0.00%
-5.60%
-6.70%
$ 22.15K
--
19
CyberWishing
CyberWishing
CYBERWISH
$ 2.214E-5
+0.14%
-2.10%
-0.63%
$ 22.15K
--
20
Shamatte
Shamatte
杀马特
$ 2.006E-5
0.00%
+1.90%
+1.16%
$ 20.06K
--
21
Biao on BNBChain
Biao on BNBChain
BIAO
$ 1.652E-5
0.00%
+1.60%
-0.24%
$ 16.02K
--
22
Czlu
Czlu
CZLU
$ 1.55E-5
0.00%
+2.60%
+2.58%
$ 15.50K
--
23
FlapVault
FlapVault
蝴蝶金库
$ 2.838E-5
+0.14%
-3.60%
+19.34%
$ 15.22K
--
24
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1.687E-5
+0.18%
+1.20%
+0.12%
$ 14.63K
--
25
NiHao Coin
NiHao Coin
NIHAO
$ 1.573E-5
+0.13%
+3.00%
+3.55%
$ 12.33K
--
26
Wo Ta Ma Lai Le
Wo Ta Ma Lai Le
我踏马来了
$ 0.010332
-0.38%
+11.07%
+24.39%
--
$ 7.14M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Китайские мемы и почему они так популярны?
Токены категории Китайские мемы представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 26 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $728.51M.
Какой токен из категории Китайские мемы демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Китайские мемы, отслеживаемых на MEXC, 咕咕嘎嘎 продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 14.60% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Китайские мемы находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 26 токенов категории Китайские мемы, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Китайские мемы относятся 币安人生, YFI, MHORSE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Китайские мемы?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Китайские мемы составляет примерно $728.51M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Китайские мемы, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.