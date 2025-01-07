Цена Gourmet Galaxy (GUM)
Текущая цена Gourmet Galaxy (GUM) сегодня составляет 0.0094435 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 31.39K USD. Цена GUM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Gourmet Galaxy:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 103.63 USD
- Изменение цены Gourmet Galaxy в течение дня составляет +4.66%
- Оборотное предложение составляет 3.32M USD
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За сегодня изменение цены Gourmet Galaxy на USD составило $ +0.00042039.
За последние 30 дней изменение цены Gourmet Galaxy на USD составило $ -0.0002029861.
За последние 60 дней изменение цены Gourmet Galaxy на USD составило $ +0.0041299466.
За последние 90 дней изменение цены Gourmet Galaxy на USD составило $ +0.002747675877836385.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00042039
|+4.66%
|30 дней
|$ -0.0002029861
|-2.14%
|60 дней
|$ +0.0041299466
|+43.73%
|90 дней
|$ +0.002747675877836385
|+41.04%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Gourmet Galaxy: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-5.24%
+4.66%
+6.30%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.
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