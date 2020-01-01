Токеномика Gourmet Galaxy (GUM) Откройте для себя ключевую информацию о Gourmet Galaxy (GUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gourmet Galaxy (GUM) 🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing. Официальный сайт: https://gourmetgalaxy.io Купить GUM сейчас!

Токеномика и анализ цен Gourmet Galaxy (GUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gourmet Galaxy (GUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,15K $ 27,15K $ 27,15K Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 3,32M $ 3,32M $ 3,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 163,42K $ 163,42K $ 163,42K Исторический максимум: $ 3,82 $ 3,82 $ 3,82 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00817088 $ 0,00817088 $ 0,00817088 Узнайте больше о цене Gourmet Galaxy (GUM)

Токеномика Gourmet Galaxy (GUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gourmet Galaxy (GUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GUM, изучите текущую цену GUM!

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