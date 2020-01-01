Токеномика Gourmet Galaxy (GUM)

Токеномика Gourmet Galaxy (GUM)

Откройте для себя ключевую информацию о Gourmet Galaxy (GUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gourmet Galaxy (GUM)

🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱

Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience.

Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens!

With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money.

❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.

Официальный сайт:
https://gourmetgalaxy.io

Токеномика и анализ цен Gourmet Galaxy (GUM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gourmet Galaxy (GUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 27,15K
$ 27,15K$ 27,15K
Общее предложение:
$ 20,00M
$ 20,00M$ 20,00M
Оборотное предложение:
$ 3,32M
$ 3,32M$ 3,32M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 163,42K
$ 163,42K$ 163,42K
Исторический максимум:
$ 3,82
$ 3,82$ 3,82
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00817088
$ 0,00817088$ 0,00817088

Токеномика Gourmet Galaxy (GUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gourmet Galaxy (GUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GUM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GUM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GUM, изучите текущую цену GUM!

Прогноз цены GUM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.