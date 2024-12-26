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Цена Gotti Token (GOTTI)

USD

График цены Gotti Token (GOTTI) в реальном времени

$81.94
$81.94$81.94
+10.00%(1D)

Цена Gotti Token (GOTTI) сегодня

Текущая цена Gotti Token (GOTTI) сегодня составляет 81.94 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.10M USD. Цена GOTTI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Gotti Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 12.75K USD
- Изменение цены Gotti Token в течение дня составляет +10.10%
- Оборотное предложение составляет 50.00K USD

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Ценовые показатели Gotti Token (GOTTI) - USD

За сегодня изменение цены Gotti Token на USD составило $ +7.51.
За последние 30 дней изменение цены Gotti Token на USD составило $ -31.5362887700.
За последние 60 дней изменение цены Gotti Token на USD составило $ -49.6802957460.
За последние 90 дней изменение цены Gotti Token на USD составило $ -289.2074020940947.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +7.51+10.10%
30 дней$ -31.5362887700-38.48%
60 дней$ -49.6802957460-60.63%
90 дней$ -289.2074020940947-77.92%

Анализ цен Gotti Token (GOTTI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Gotti Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 73.46
$ 73.46$ 73.46

$ 88.76
$ 88.76$ 88.76

$ 4,141.09
$ 4,141.09$ 4,141.09

+0.13%

+10.10%

-0.74%

Рыночная информация Gotti Token (GOTTI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

$ 12.75K
$ 12.75K$ 12.75K

50.00K
50.00K 50.00K

Что такое Gotti Token (GOTTI)

Gotti is the gold standard of tokens. 420x more rare than 1 Bitcoin. We are the premiere store of wealth on the Solana Blockchain.

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Источник Gotti Token (GOTTI)

Официальный веб-сайт

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GOTTI на местную валюту

1 GOTTI к AUD
A$131.104
1 GOTTI к GBP
63.0938
1 GOTTI к EUR
78.6624
1 GOTTI к USD
$81.94
1 GOTTI к MYR
RM367.0912
1 GOTTI к TRY
2,885.9268
1 GOTTI к JPY
¥12,895.7172
1 GOTTI к RUB
8,182.5284
1 GOTTI к INR
6,994.3984
1 GOTTI к IDR
Rp1,321,612.7182
1 GOTTI к PHP
4,806.6004
1 GOTTI к EGP
￡E.4,164.1908
1 GOTTI к BRL
R$520.319
1 GOTTI к CAD
C$117.1742
1 GOTTI к BDT
9,775.442
1 GOTTI к NGN
126,645.6446
1 GOTTI к UAH
3,430.0084
1 GOTTI к VES
Bs4,178.94
1 GOTTI к PKR
Rs22,773.5842
1 GOTTI к KZT
42,390.0202
1 GOTTI к THB
฿2,793.3346
1 GOTTI к TWD
NT$2,679.438
1 GOTTI к CHF
Fr72.1072
1 GOTTI к HKD
HK$638.3126
1 GOTTI к MAD
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