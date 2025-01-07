Цена gooch coin (GOOCH COIN)
Текущая цена gooch coin (GOOCH COIN) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 363.91K USD. Цена GOOCH COIN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка gooch coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 73.91K USD
- Изменение цены gooch coin в течение дня составляет -11.25%
- Оборотное предложение составляет 999.93M USD
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За сегодня изменение цены gooch coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены gooch coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены gooch coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены gooch coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-11.25%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен gooch coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.87%
-11.25%
-1.54%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!”
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