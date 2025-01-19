Цена Faith Tribe (FTRB)
Текущая цена Faith Tribe (FTRB) сегодня составляет 0.00463384 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена FTRB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Faith Tribe:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 280.01K USD
- Изменение цены Faith Tribe в течение дня составляет +7.91%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Faith Tribe на USD составило $ +0.00033978.
За последние 30 дней изменение цены Faith Tribe на USD составило $ +0.0014372447.
За последние 60 дней изменение цены Faith Tribe на USD составило $ -0.0000678394.
За последние 90 дней изменение цены Faith Tribe на USD составило $ +0.001658446326492166.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00033978
|+7.91%
|30 дней
|$ +0.0014372447
|+31.02%
|60 дней
|$ -0.0000678394
|-1.46%
|90 дней
|$ +0.001658446326492166
|+55.74%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Faith Tribe: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.23%
+7.91%
+21.19%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Faith Tribe is a collaborative open-source fashion design platform that empowers and rewards independent creators in the web3 economy. It is owned by Faith Connexion, a 21-year old globally-recognized luxury streetwear brand that pioneered the concept of collaborative fashion and has been worn by some of the world’s most influential fashion leaders, and is heavily private-equity backed. $FTRB gives access to an end-to-end experience, a digital business-in-a-box for designers to collaborate, create, mint, fund, manufacture, distribute and track design assets in the digital and physical realms, as well as for the purchase of clothing and staking. Faith Tribe brings together the decentralized community of designers, artists, influencers, brands, developers, and buyers under an inclusive and incentive-aligned structure that enables experimentation, remixing and discovery in fashion, where participants are rewarded for their contributions.
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|1 FTRB к AUD
A$0.0074604824
|1 FTRB к GBP
￡0.0037997488
|1 FTRB к EUR
€0.0044948248
|1 FTRB к USD
$0.00463384
|1 FTRB к MYR
RM0.02085228
|1 FTRB к TRY
₺0.1641769512
|1 FTRB к JPY
¥0.7241301768
|1 FTRB к RUB
₽0.4747832464
|1 FTRB к INR
₹0.4011978672
|1 FTRB к IDR
Rp75.9645780096
|1 FTRB к PHP
₱0.271311332
|1 FTRB к EGP
￡E.0.2327114448
|1 FTRB к BRL
R$0.028266424
|1 FTRB к CAD
C$0.0066727296
|1 FTRB к BDT
৳0.56301156
|1 FTRB к NGN
₦7.2178081992
|1 FTRB к UAH
₴0.1951310024
|1 FTRB к VES
Bs0.25022736
|1 FTRB к PKR
Rs1.2918219152
|1 FTRB к KZT
₸2.4595495952
|1 FTRB к THB
฿0.1593577576
|1 FTRB к TWD
NT$0.1524069976
|1 FTRB к CHF
Fr0.0042167944
|1 FTRB к HKD
HK$0.0360512752
|1 FTRB к MAD
.د.م0.0465237536