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Топ токенов категории Розничная торговля по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Розничная торговля. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Faith Tribe
Faith Tribe
FTRB
$ 0.00379095
-2.03%
-0.06%
-6.41%
$ 18.96M
$ 1.73K
2
Vow
Vow
VOW
$ 0.0245
+0.20%
-1.80%
-8.45%
$ 8.73M
$ 2.81M
3
Soil
Soil
SOIL
$ 0.10387
+0.07%
-0.34%
-0.36%
$ 7.23M
$ 434.34K
4
THAT
THAT
THAT
$ 0.00196313
+0.61%
-0.00%
-1.08%
$ 6.48M
$ 15.11K
5
MANSORY
MANSORY
MNSRY
$ 0.006746
-0.01%
-1.22%
+0.42%
$ 6.07M
$ 4.28M
6
BugsCoin
BugsCoin
BGSC
$ 0.0005723
-0.09%
-1.06%
-4.72%
$ 5.32M
$ 88.98M
7
Roam
Roam
ROAM
$ 0.010807
+0.07%
+18.77%
+30.37%
$ 3.78M
$ 4.42M
8
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00169293
+0.05%
+0.02%
-15.49%
$ 3.30M
$ 39.36
9
MileVerse
MileVerse
MVC
$ 0.00109593
-0.03%
-0.02%
-0.71%
$ 2.95M
$ 3.71K
10
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.21629
-0.07%
-0.29%
-0.28%
$ 2.09M
$ 385.27K
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.0008351
-0.01%
+0.05%
+0.61%
$ 1.36M
$ 63.81M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.0000194
-0.05%
-8.40%
-11.25%
$ 1.23M
$ 1.95B
13
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 62.027
+0.29%
-2.31%
+0.08%
$ 385.61K
$ 2.11K
14
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.00028885
-0.11%
-0.04%
+0.03%
$ 184.99K
$ 870.55
15
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
+0.73%
$ 164.34K
$ 24.11
16
HanChain
HanChain
HAN
$ 0.00016349
+0.11%
-0.02%
-1.15%
$ 111.66K
$ 527.24K
17
DRESSdio
DRESSdio
DRESS
$ 5.233E-5
0.00%
+6.10%
-23.98%
$ 104.65K
--
18
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.484E-5
-0.33%
-1.90%
-0.69%
$ 44.82K
--
19
WFDP
WFDP
WFDP
$ 37.97
-1.30%
0.00%
-1.30%
$ 43.27K
$ 37.19K
20
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 2.35973E-7
0.00%
+1.70%
+1.43%
$ 21.94K
--
21
Luxury Travel Token
Luxury Travel Token
LTT
$ 0.0016342
+1.20%
+4.63%
-5.90%
--
$ 17.27M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Розничная торговля и почему они так популярны?
Токены категории Розничная торговля представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 21 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $68.55M.
Какой токен из категории Розничная торговля демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Розничная торговля, отслеживаемых на MEXC, ROAM продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 18.77% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Розничная торговля находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 21 токенов категории Розничная торговля, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Розничная торговля относятся FTRB, VOW, SOIL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Розничная торговля?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Розничная торговля составляет примерно $68.55M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Розничная торговля, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.