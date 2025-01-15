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Цена Ethena Staked ENA (SENA)

USD

График цены Ethena Staked ENA (SENA) в реальном времени

$0.825466
$0.825466$0.825466
+3.60%(1D)

Цена Ethena Staked ENA (SENA) сегодня

Текущая цена Ethena Staked ENA (SENA) сегодня составляет 0.825466 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SENA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ethena Staked ENA:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.20M USD
- Изменение цены Ethena Staked ENA в течение дня составляет +3.66%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Ethena Staked ENA (SENA) - USD

За сегодня изменение цены Ethena Staked ENA на USD составило $ +0.0291226.
За последние 30 дней изменение цены Ethena Staked ENA на USD составило $ -0.2410913782.
За последние 60 дней изменение цены Ethena Staked ENA на USD составило $ +0.4561780184.
За последние 90 дней изменение цены Ethena Staked ENA на USD составило $ +0.4402165879293018.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.0291226+3.66%
30 дней$ -0.2410913782-29.20%
60 дней$ +0.4561780184+55.26%
90 дней$ +0.4402165879293018+114.27%

Анализ цен Ethena Staked ENA (SENA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Ethena Staked ENA: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.757028
$ 0.757028$ 0.757028

$ 0.84647
$ 0.84647$ 0.84647

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

+0.64%

+3.66%

-24.08%

Рыночная информация Ethena Staked ENA (SENA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

0.00
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Источник Ethena Staked ENA (SENA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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SENA на местную валюту

1 SENA к AUD
A$1.32900026
1 SENA к GBP
0.67688212
1 SENA к EUR
0.80070202
1 SENA к USD
$0.825466
1 SENA к MYR
RM3.714597
1 SENA к TRY
29.27927902
1 SENA к JPY
¥130.48141062
1 SENA к RUB
85.33667508
1 SENA к INR
71.46059162
1 SENA к IDR
Rp13,532.22734304
1 SENA к PHP
48.47136352
1 SENA к EGP
￡E.41.6447597
1 SENA к BRL
R$5.00232396
1 SENA к CAD
C$1.18041638
1 SENA к BDT
100.40142958
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1,281.77535014
1 SENA к UAH
34.92546646
1 SENA к VES
Bs43.749698
1 SENA к PKR
Rs230.0573742
1 SENA к KZT
438.14084348
1 SENA к THB
฿28.6436702
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NT$27.23212334
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Fr0.75117406
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