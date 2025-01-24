Цена DogPad Finance (DOGPAD)
Текущая цена DogPad Finance (DOGPAD) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DOGPAD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка DogPad Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.98 USD
- Изменение цены DogPad Finance в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены DogPad Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DogPad Finance на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены DogPad Finance на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DogPad Finance на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|+134.56%
|60 дней
|$ 0
|+130.70%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен DogPad Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-2.74%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The main utility and $DOGPAD “burner” is the LaunchPad, where Shibarium projects can launch their ICOs. But this isn’t all, as DogPad will have a whole ecosystem of utilities for the creation of new tokens on Shibarium: Launchpad: Create ICOs for projects Contract Creation: Deploy contracts without code knowledge Telegram Bot Deployer: Deploy contracts without code knowledge through our telegram bot Farming Pools: Create farming pools for your token, where holders can add liquidity and generate income from holding liquidity tokens Bridge: A simple and known bridge where you can bridge your $BONE from the Ethereum chain to the Shibarium chain, paying a low 0.5% fee which is stored in $DOGPAD’s treasury Locker: One of the fastest utilities to build, and with the correct exposure, one of the most profitables. Team’s will pay $BONE fees to lock their Liquidity tokens or just to create Vestings. Based on the amount of tokens on a new chain, having such utility pre-launch will make us shine from the rest of projects These utilities will generates us an income, which 70% will be used to buy & burn $DOGPAD monthly
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